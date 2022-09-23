В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам россиян на федеральном уровне
«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно», — написала она в своём Telegram-канале.
По её словам, у Ростуризма нет информации о введении каких-либо ограничений на федеральном уровне.
Также она заявила, что, согласно рекомендации главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому гражданин приписан.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что введение частичной мобилизации не требует дополнительных ограничений по передвижению в России.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».