В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений по поездкам россиян на федеральном уровне

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об отсутствии для россиян ограничений на федеральном уровне по поездкам на территории России и за рубеж на фоне объявленной частичной мобилизации. Она добавила, что исключение составляют граждане, которые получили военную повестку.

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, у Ростуризма нет информации о введении каких-либо ограничений на федеральном уровне.

Также она заявила, что, согласно рекомендации главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому гражданин приписан.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что введение частичной мобилизации не требует дополнительных ограничений по передвижению в России.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».