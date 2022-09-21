Депутат Картаполов исключил ограничения на передвижения в стране при частичной мобилизации

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что введение частичной мобилизации не требует дополнительных ограничений по передвижению в России.

«Ещё раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что подлежащие частичной мобилизации до получения повестки могут перемещаться по стране, «но лучше этого не делать».

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Мобилизованные пройдут дополнительную подготовку. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать около 300 тыс. резервистов.

Частичная мобилизация при этом не затронет военнослужащих срочной службы, а также студентов вузов.

Речь идёт о тех, «кто отслужил, имеет военно-учётную специальность» и боевой опыт, отметил Шойгу.