«Один из факторов — наличие боевого опыта»: в Генштабе ответили на вопросы о проведении частичной мобилизации в России

В Генеральном штабе Вооружённых сил РФ ответили на популярные вопросы, связанные с процессом частичной мобилизации. Представитель Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что призываться из запаса будут те категории граждан, военно-учётные специальности которых нужны для выполнения поставленных задач в рамках спецоперации на Украине. В частности, речь идёт о стрелках, танкистах, артиллеристах и механиках-водителях. Важным фактором будет наличие у них боевого опыта. По словам Цимлянского, все подлежащие частичной мобилизации граждане получат статус, выплаты и социальные гарантии как военнослужащие, проходящие службу по контракту. Контр-адмирал также подчеркнул, что идущий процесс никак не связан с будущей призывной кампанией: все военнослужащие по призыву будут проходить службу на территории РФ. Не коснётся мобилизация и студентов-очников.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский выступил с пояснениями относительно объявленной в стране частичной мобилизации. Так, он уточнил перечень приоритетных военно-учётных специальностей, по которым россиян будут призывать из запаса.

«Будут призываться категории граждан, которые необходимы для выполнения задач. Это, конечно же, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители, — рассказал Цимлянский. — Необходимо понимать, что количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей».

«Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта», — подчеркнул представитель Генштаба.

По его словам, как таковой очерёдности призыва не установлено, однако приоритет отдаётся тем, кто имеет подходящие военно-учётные специальности. Контр-адмирал особо отметил, что за первые сутки проведения частичной мобилизации в военкоматы самостоятельно прибыли порядка 10 тыс. человек, не дожидаясь получения повестки.

Цимлянский сообщил, что из запаса будут призываться представители рядового, сержантского и офицерского состава. «В соответствии с российским законодательством подлежат призыву... граждане, имеющие воинские звания рядового и сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров (лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны) — до 50 лет, старших офицеров (майор, подполковник, полковник) — до 55 лет», — пояснил он.

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Представитель Генштаба также перечислил законные основания для освобождения от участия в мобилизации. Так, не будут призываться забронированные граждане (в частности, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса), лица, признанные временно не годными по состоянию здоровья, и граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи или инвалидами I группы.

Наряду с этим от участия в мобилизационных мероприятиях освобождены лица, имеющие на иждивении четырёх и более детей в возрасте до 16 лет, граждане, матери которых кроме них воспитывают без мужа четырёх и более детей в возрасте до восьми лет. Военные пенсионеры, находящиеся в отставке по возрасту или состоянию здоровья и снятые с воинского учёта, не подлежат призыву.

Цимлянский констатировал, что граждане РФ, постоянно проживающие за пределами страны не состоят на воинском учёте, а значит не подлежат призыву. Вместе с тем те, кто находится за рубежом в краткосрочной поездке и состоит на учёте по месту жительства в России, могут быть призваны.

Контр-адмирал добавил, что все призванные в рамках частичной мобилизации граждане получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие службу по контракту.

«Гражданину, призванному по мобилизации, будет ежемесячно начисляться денежное довольствие в соответствии с окладами по воинскому званию и должности, различные надбавки, связанные с условиями прохождения службы, и страховые выплаты в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих», — уточнил он. — Денежные средства начисляются на персональный счёт военнослужащего и по его желанию могут в полном объёме или частично переводиться членам его семьи».

Вместе с тем представитель Генштаба отдельно подчеркнул, что идущий процесс частичной мобилизации для нужд СВО никак не связан и не касается грядущей призывной кампании. По словам Цимлянского, все военнослужащие по призыву вне зависимости от специальности будут проходить службу на территории Российской Федерации.

«Граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания», — заявил он.

«Сразу хочу упредить вопросы, которые могут возникнуть: ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идёт. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», — добавил Цимлянский.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство приняло решение задействовать горячую линию по номеру 122 для информирования россиян по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Информацию также можно получить на портале Объясняем.рф. Чернышенко также призвал ориентироваться на информацию из официальных источников, не доверять слухам и непроверенным данным.

Указ президента

Напомним, о проведении частичной мобилизации 21 сентября объявил Владимир Путин. Президент пояснил, что этот шаг необходим для обеспечения безопасности России и людей на освобождённых территориях.

Глава государства подчеркнул, что речь идёт о частичной мобилизации, в рамках которой будут призваны только состоящие в запасе граждане, прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооружённых сил и имеет при этом определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.

Президент добавил, что все призванные перед отправкой в части будут в обязательном порядке проходить дополнительную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

В свою очередь, глава Минобороны Сергей Шойгу в интервью журналисту «России 1» Дмитрию Петрову подчеркнул: «Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию, это действительно те, кто: а) отслужил, б) имеет военно-учётную специальность, то есть ту специальность, которая сегодня нужна в вооружённых силах, в) имеет боевой опыт».

Шойгу также заявил, что мобилизация не коснётся студентов вузов и солдат-срочников. Министр оценил мобилизационный ресурс страны (из числа отслуживших и имеющих боевой опыт) в 25 млн человек, отметив, что задействовать в текущей мобилизации планируется чуть больше 1% от этого числа (300 тыс. человек).

«Сама линия соприкосновения (можно называть её и линия фронта, и линия соприкосновения) — она больше 1 тыс. км. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, — это надо закреплять, эти территории надо контролировать. И, конечно, в первую очередь именно для этого делается эта работа», — сказал он.

Песков — о слухах про число мобилизуемых

Между тем 22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы имеющихся планах призвать до 1 млн человек. «Это ложь», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов РИА Новости.

Говоря о частичной мобилизации, он также отметил, что этот процесс сопряжён с действиями НАТО по поддержке Украины.

«Сейчас де-факто нам противостоит блок НАТО со всеми их логистическими возможностями. Это привело к такой необходимости. Об этом говорил в своём выступлении президент», — сказал он.

Вместе с тем он упомянул, что статус специальной военной операции никак не изменился из-за проведения в России частичной мобилизации.