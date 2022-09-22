Генштаб: около 10 тысяч россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки
- РИА Новости
«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно», — проинформировал Цимлянский.
Цимлянский сообщил, что в рамках частичной мобилизации призывают стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков-водителей.
По его словам, одним из основных факторов является наличие боевого опыта.
Кроме того, в Генштабе заявили, что число призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».