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Генштаб: около 10 тысяч россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки

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Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что около 10 тыс. россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки после объявления частичной мобилизации.
Генштаб: около 10 тысяч россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки
  • РИА Новости

«За первые сутки проведения частичной мобилизации в военные комиссариаты прибыло около 10 тыс. граждан самостоятельно», — проинформировал Цимлянский.

Цимлянский сообщил, что в рамках частичной мобилизации призывают стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков-водителей.

По его словам, одним из основных факторов является наличие боевого опыта.

Кроме того, в Генштабе заявили, что число призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

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