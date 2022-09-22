военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Генштаб: женщины при частичной мобилизации могут замещать должности медиков

Короткая ссылка
Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что женщины при частичной мобилизации могут замещать должности, например, медиков. При этом он назвал минимальной потребность в таких специалистах.
Генштаб: женщины при частичной мобилизации могут замещать должности медиков
  • РИА Новости

По его словам, имеются такие должности, которые могут замещать женщины, у которых есть соответствующие военно-учётные специальности.

«К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная», — сказал Цимлянский.

Также он сообщил, что в рамках частичной мобилизации призывают стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков-водителей.

По его словам, одним из основных факторов является наличие боевого опыта.

Цимлянский рассказал, что около 10 тыс. россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки после объявления частичной мобилизации.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить