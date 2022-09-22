Генштаб: женщины при частичной мобилизации могут замещать должности медиков

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, что женщины при частичной мобилизации могут замещать должности, например, медиков. При этом он назвал минимальной потребность в таких специалистах.

По его словам, имеются такие должности, которые могут замещать женщины, у которых есть соответствующие военно-учётные специальности.

«К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная», — сказал Цимлянский.

Также он сообщил, что в рамках частичной мобилизации призывают стрелков, танкистов, артиллеристов, механиков-водителей.

По его словам, одним из основных факторов является наличие боевого опыта.

Цимлянский рассказал, что около 10 тыс. россиян самостоятельно прибыли в военкоматы за сутки после объявления частичной мобилизации.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».