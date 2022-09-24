Глава Севастополя: власти разбираются с жалобами о призыве неслуживших и больных граждан
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Как пояснил Развожаев, медкомиссии при мобилизации нигде не проводятся, однако, если человек имеет инвалидность или подтверждённые заболевания, «ему не место в армии», он должен об этом сказать в военкомате и предъявить справки или потребовать прохождения медкомиссии.
«Есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил. Такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться», — написал губернатор в Telegram.
Он напомнил о горячей линии 122, которая поможет оставить конкретные жалобы.
«С теми, кто был призван по ошибке, будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации», — сказал он.
Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть домой тех граждан, которые были мобилизованы по ошибке.
24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта.
Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.
По словам главы Минобороны, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.