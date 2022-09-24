Глава Севастополя: власти разбираются с жалобами о призыве неслуживших и больных граждан

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что власти разбираются с сообщениями о случаях, когда в рамках частичной мобилизации призывают граждан, не служивших в армии или имеющих инвалидность или подтверждённые заболевания, которые не позволяют нести службу.

Как пояснил Развожаев, медкомиссии при мобилизации нигде не проводятся, однако, если человек имеет инвалидность или подтверждённые заболевания, «ему не место в армии», он должен об этом сказать в военкомате и предъявить справки или потребовать прохождения медкомиссии.

«Есть случаи, когда призывают в первую волну тех, кто даже срочную не служил. Такие сигналы единичные тоже поступают. С этим со всем мы разбираемся и будем разбираться», — написал губернатор в Telegram.

Он напомнил о горячей линии 122, которая поможет оставить конкретные жалобы.

«С теми, кто был призван по ошибке, будем обязательно разбираться. Лично контролирую проблемные ситуации», — сказал он.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть домой тех граждан, которые были мобилизованы по ошибке.

24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта.

Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.

По словам главы Минобороны, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.