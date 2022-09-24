Глава Якутии пообещал вернуть домой мобилизованных по ошибке людей

Глава Якутии Айсен Николаев поручил вернуть домой тех граждан, которые были мобилизованы по ошибке.

По его словам, в регионе фиксируются ошибки при проведении мобилизации и призываются те, кто не должен быть призван.

«Это недопустимо. Призванные ошибочно будут возвращены», — приводит слова Николаева сайт правительства республики.

Глава Якутии поручил усилить взаимодействие на местах органов местного самоуправления с военными комиссариатами районов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».