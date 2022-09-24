Власти Москвы запустили посвящённый частичной мобилизации чат-бот в Telegram, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы запустило в Telegram чат-бот @MobilizationmskBot, с помощью которого горожане могут получить ответы на основные вопросы, касающиеся проведения частичной мобилизации в столице», — говорится в релизе.

Отмечается, что в данный момент в чате можно задать вопросы о том, кто подпадает под частичную мобилизацию, в каком порядке она проходит, какие меры поддержки доступны для военнослужащих, а также некоторые другие.

Уточняется, что база ответов в чате будет пополняться по мере поступления новой официальной информации.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».