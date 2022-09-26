Глава Якутии Николаев сообщил, что в республику возвращают более 120 мобилизованных

Власти Якутии возвращают в республику более 120 человек, которые были ошибочно мобилизованы.

Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев, который встретился с матерями и жёнами военнослужащих.

«Много было вопросов. Больше всего — по возврату мобилизованных граждан, не подходящих под критерии частичной мобилизации. Сейчас мы возвращаем в республику более 120 человек», — написал он в Telegram.

Николаев ранее поручил вернуть домой тех граждан, которые были мобилизованы по ошибке.

24 сентября глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Министерство обороны не допускать «палочной системы» в рамках частичной мобилизации, когда военкоматы призывают людей без военно-учётной специальности и боевого опыта. Письмо об этом Фадеев направил министру обороны Сергею Шойгу.

По словам главы Минобороны, призываются «не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали ничего про армию», а те, кто отслужил, имеет военно-учётную специальность и боевой опыт.