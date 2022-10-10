«Преступление киевского режима»: что известно о видео расправы над мирными жителями Харьковской области

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации в сети жестокого видео расправы над мирными жителями. Ролик выложил в соцсети один из экс-командиров батальона «Азов»*. Вскоре после публикации националист отредактировал подпись к ролику, указав, что он якобы был записан российским военным. Однако метаданные свидетельствуют, что запись была сделана, когда Купянск уже находился под контролем ВСУ, подчеркнули в СК. На это указывает и обстановка в кадре, уточнили следователи. По данным источника RT, жертвы с видео, предположительно, были местными учителями.

Следственный комитет возбудит уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей из города Купянска Харьковской области. Соответствующее поручение 10 октября дал глава СКР Александр Бастрыкин.

«Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам, для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в официальном сообщении ведомства.

9 октября в соцсетях появилось жестокое видео, на котором в песчаную яму сталкивают тела людей в гражданской одежде. Руки у них связаны за спиной. Кадры опубликовал в Telegram-канале бывший командир нацбатальона «Азов»* Максим Жорин. Как пишут СМИ, к видео он сделал подпись: «Ещё оккупированный Купянск, Харьковская область. Гражданское население. Расплата будет!»

Спустя некоторое время азовец отредактировал подпись к посту, представив всё так, будто видео расправы над мирным населением было снято российскими военнослужащими. «Видео взято с телефона оккупанта», — приписал Жорин.

Однако, согласно опубликованным СМИ метаданным, попавшее в сеть видео было записано в день публикации на канале Жорина.

На этот же факт обращает внимание Следственный комитет России. «Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днём 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», — отмечают представители ведомства.

В это время Купянск уже давно занимали украинские военные, российские солдаты не могли снять этот ролик. На это указывает и обстановка на видео, отмечают в Следственном комитете.

Предполагаемые жертвы

Люди, попавшие на жуткое видео расправы, предположительно, учителя из Купянска. Об этом RT сообщил бывший депутат Верховной рады Украины и экс-глава парламента Новороссии Олег Царёв.

«Этих людей на видео узнали преподаватели, которые живут в Запорожской области (на территориях, подконтрольных РФ). Я попросил подписчиков в своём Telegram-канале написать мне, если кто-то узнал людей с ролика. Мне написали и рассказали, что это учителя из Купянска. Их узнали, потому что (эти преподаватели из Запорожья. — RT) с ними работали. Эту информацию я передал спецслужбам, которые проводят расследование после публикации», — заявил он.

В беседе с RT глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев также отметил, что запись, опубликованную неонацистом Жориным, сейчас тщательно изучают специалисты. По словам Ганчева, спецслужбам ещё предстоит проверить, кто именно попал на видео.

«Мы сейчас пытаемся выяснить подробности того, что изображено на этом видео. Пока у нас нет проверенной информации о том, кто зафиксирован на записи, что это за люди, которые лежат в яме. Разговариваем с местными купянчанами, чтобы узнать, что произошло. Пытаемся идентифицировать людей по одежде, по комплекции. Знаю, что над этим же работают российские спецслужбы», — подчеркнул собеседник RT.

Точное место, где нацисты снимали ролик, пока неизвестно, добавил Ганчев. По его словам, запись могли делать под Купянском, но такая же местность есть рядом с Изюмом и в сторону посёлка Шевченково.

«Если говорить о времени, то, судя по погоде и деревьям, это осень — вот как раз такой тёплый период, который бывает там сейчас. Я считаю, что украинские националисты записывают зверства на видео специально для того, чтобы потом подготовить провокацию и обвинить российских военных в издевательствах», — отметил Ганчев.

Стоит отметить, что бывший командир нацбатальона «Азов» Максим Жорин не первый раз выкладывает записи и фотографии расправ ВСУ над мирным населением. Так, в марте 2022 года он выложил фотографии растерзанных тел членов движения «Патриоты за жизнь», подписав снимки: «Так теперь выглядят «Патриоты за жизнь» из Северодонецка. 7 марта они исчезли, а теперь появились их новые фото. Выглядят так себе…»

На снимках, опубликованных тогда Жориным, — лица людей, изуродованные побоями до полной неузнаваемости.

Жорин родом из Рубежного Луганской области. Он носит звание старшего лейтенанта Национальной гвардии Украины. Это один из самых медийных командиров националистического батальона «Азов»: регулярно даёт интервью и активно ведёт свой Telegram-канал.

По данным СК, Жорин причастен к организации артиллерийской атаки на село Безымянное Новоазовского района Донецкой области Украины в мае 2017 года. Тогда в результате обстрела были уничтожено и повреждено два жилых дома и три объекта гражданской инфраструктуры.

Также вместе с другими украинскими националистами он участвовал в сносе бюста маршала Жукова в Харькове.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022