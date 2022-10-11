Росгвардейцы помогли артиллеристам в ЛНР ликвидировать 36 операторов беспилотников ВСУ

В пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства помогли артиллеристам в ЛНР ликвидировать 36 операторов украинских беспилотников.

«При проведении радиоэлектронной разведки низколетящих целей было обнаружено 43 оператора БПЛА, из которых 36 подавлены артиллерийскими подразделениями российской армии», — цитирует ведомство ТАСС.

Вместе с этим добавляется, что за три дня выполнения разведывательно-поисковых и специальных адресных мероприятий на территории ЛНР росгвардейцами обнаружены четыре схрона со снарядами для РЗСО, ПТУР, РПГ, в том числе иностранного производства, огнемётами, минами и боеприпасами к стрелковому оружию.

Ранее в Росгвардии рассказали об уничтожении более 130 националистов за неделю на территории Донецкой Народной Республики.