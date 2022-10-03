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В Росгвардии сообщили об уничтожении в ДНР более 130 националистов за неделю

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В Росгвардии рассказали об уничтожении более 130 националистов за неделю на территории Донецкой Народной Республики.
В Росгвардии сообщили об уничтожении в ДНР более 130 националистов за неделю
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ведомства, также ликвидированы танк, шесть самоходных артиллерийских установок, четыре боевые бронированные машины, а также 16 единиц специальной автомобильной техники. 

Кроме этого, росгвардейцы задержали шесть пособников ВСУ и обнаружили несколько складов боеприпасов противника.

29 сентября сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей.

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