РИА Новости: на границе Херсонской и Запорожской областей предотвращена диверсия

Сотрудники полиции и Росгвардии предотвратили крупную диверсию на границе Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Херсонской области, украинские диверсанты взорвали одну опору ЛЭП, но остальные самодельные взрывные устройства российские силовики обезвредили.

«После выезда на место сотрудники полиции совместно с сотрудниками Росгвардии установили, что заминированы две опоры ЛЭП. Специалистами-взрывотехниками проведено разминирование СВУ, установленных на опорах», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ЛЭП функционирует.

24 сентября администрация Запорожской области сообщила, что российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка. Отмечается, что взрывное устройство было уничтожено путём контролируемого подрыва на месте, бомба была начинена поражающими элементами.