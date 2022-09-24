В Запорожской области обезвредили взрывное устройство на сетях ЛЭП

Администрация Запорожской области заявила, что российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию.

«Жители посёлка Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство», — говорится в заявлении.

Отмечается, что взрывное устройство было уничтожено путём контролируемого подрыва на месте.

Подчёркивается, что бомба была начинена поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах.