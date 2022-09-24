военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Запорожской области обезвредили взрывное устройство на сетях ЛЭП

Короткая ссылка
Администрация Запорожской области заявила, что российские военные предотвратили теракт на сетях ЛЭП в селе Акимовка.
В Запорожской области обезвредили взрывное устройство на сетях ЛЭП
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию.

«Жители посёлка Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство», — говорится в заявлении.

Отмечается, что взрывное устройство было уничтожено путём контролируемого подрыва на месте.

Подчёркивается, что бомба была начинена поражающими элементами.

Ранее сообщалось, что в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить