В Запорожской области обезвредили взрывное устройство на сетях ЛЭП
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию.
«Жители посёлка Акимовка обнаружили на опорах высоковольтной ЛЭП подозрительный предмет и сообщили об этом российским военнослужащим. Специалисты обследовали указанное место и обезвредили самодельное взрывное устройство», — говорится в заявлении.
Отмечается, что взрывное устройство было уничтожено путём контролируемого подрыва на месте.
Подчёркивается, что бомба была начинена поражающими элементами.
Ранее сообщалось, что в Херсоне были задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах.