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В Херсоне задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах

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В Херсоне задержаны четверо диверсантов, которые планировали теракты на гражданских объектах для срыва референдума и запугивания жителей. Ещё один из диверсантов при задержании был ликвидирован, сообщает ГУМВД по области.
В Херсоне задержаны диверсанты, которые планировали теракты на гражданских объектах
  • РИА Новости

«Силовиками... на территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения», — говорится в сообщении.

При обыске изъято более 10 единиц различного оружия и два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами эквивалентом более 1 кг тротила.

Как сообщалось ранее, в Херсонской области предотвращена серия терактов, которую планировало управление разведки Минобороны Украины, в том числе во время референдума.

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