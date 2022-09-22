военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

РИА Новости: под Херсоном предотвращена серия терактов

Короткая ссылка
В Херсонской области предотвращена серия терактов, которую планировало управление разведки минобороны Украины, в том числе во время референдума, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«В Херсонской области 21 сентября задержан Панчук Валерий Анатольевич, он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины по имени Виталий планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бериславе второй участник диверсионной группы нейтрализован при оказании вооружённого сопротивления.

Уточняется, что на месте происшествия были изъяты карты с отмеченной гражданской инфраструктурой Берислава и 10 кг тротила.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

Голосование о вхождении в состав России также пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить