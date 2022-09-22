РИА Новости: под Херсоном предотвращена серия терактов

В Херсонской области предотвращена серия терактов, которую планировало управление разведки минобороны Украины, в том числе во время референдума, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«В Херсонской области 21 сентября задержан Панчук Валерий Анатольевич, он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины по имени Виталий планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бериславе второй участник диверсионной группы нейтрализован при оказании вооружённого сопротивления.

Уточняется, что на месте происшествия были изъяты карты с отмеченной гражданской инфраструктурой Берислава и 10 кг тротила.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

Голосование о вхождении в состав России также пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.