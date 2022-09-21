Путин: Россия обеспечит безопасность проведения голосования на освобождённых территориях
«Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов», — сказал глава государства.
Россия поддержит то решение, которое примут жители этих территорий, подчеркнул он.
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.
Голосование о вхождении в состав России также пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.