Путин: Россия обеспечит безопасность проведения голосования на освобождённых территориях

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона обеспечит безопасные условия для проведения голосования в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав Российской Федерации.

«Мы сделаем всё, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов», — сказал глава государства.

Россия поддержит то решение, которое примут жители этих территорий, подчеркнул он.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

Голосование о вхождении в состав России также пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.