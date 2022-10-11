Кадыров: шанс на перемирие упущен стараниями Зеленского и его шайки

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что шанс на перемирие в ситуации на Украине упущен стараниями украинского президента Владимира Зеленского и «его осатанелой шайки».

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Кадыров заявил, что сегодня происходит возмездие за хладнокровно убитых и искалеченных детей, женщин, стариков.

«Шанс на какое-либо перемирие безвозвратно упущен стараниями безвольного Зеленского и его осатанелой шайки», — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что «теперь он на все сто процентов доволен проведением СВО».

Утром 10 октября президент России Владимир Путин заявил, что по объектам украинской инфраструктуры был нанесён массированный удар высокоточным оружием.