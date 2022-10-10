Путин заявил о нанесении массированного удара по объектам инфраструктуры Украины

Утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры, заявил президент России Владимир Путин. Он предупредил, что в случае продолжения терактов Киевом в России ответ Москвы будет жёстким.

«Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. С самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — сказал глава государства.

Утром 10 октября по предложению Министерства обороны и по плану Генштаба России был нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины, заявил он.

10 октября СМИ на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.