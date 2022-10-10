Кадыров ответил на заявления Зеленского о «прилётах по Киеву и другим городам»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале ответил на заявления украинского президента Владимира Зеленского о «прилётах по Киеву и другим городам».

Кадыров возмутился, что когда киевские власти на протяжении восьми лет обстреливали мирных жителей ЛНР и ДНР, уничтожали их инфраструктуру, то им это «было можно», а как «прилетело на голову» Зеленского, «так вдруг стало никому нельзя».

«Мы предупреждали тебя, Зеленский, что Россия по-настоящему ещё и не начинала, так что хватит жаловаться как дешёвка, а лучше, пока не прилетело, беги», — заявил Кадыров.

Он также посоветовал Зеленскому «бежать в сторону Запада».

Также Кадыров заявил, что «теперь на все сто процентов доволен проведением СВО».

Ранее Зеленский в ходе видеообращения заявил об ударах по энергообъектам на всей территории Украины.