Зеленский заявил об ударах по энергообъектам «по всей Украине»
- Legion-Media
Видео опубликовано в Telegram-канале Зеленского. На видео Зеленский находится на фоне здания офиса президента в Киеве.
По его словам, по объектам на Украине прилетели «десятки ракет».
«У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране», — сказал он.
Ранее Украинские железные дороги предупредили о возможных задержках в следовании поездов на западном направлении в связи с повреждениями контактной сети.
Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.