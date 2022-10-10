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Зеленский заявил об ударах по энергообъектам «по всей Украине»

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Украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения заявил об ударах по энергообъектам на всей территории Украины.
Зеленский заявил об ударах по энергообъектам «по всей Украине»
  • Legion-Media

Видео опубликовано в Telegram-канале Зеленского. На видео Зеленский находится на фоне здания офиса президента в Киеве. 

По его словам, по объектам на Украине прилетели «десятки ракет». 

«У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране», — сказал он.

Ранее Украинские железные дороги предупредили о возможных задержках в следовании поездов на западном направлении в связи с повреждениями контактной сети. 

Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.

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