Зеленский заявил об ударах по энергообъектам «по всей Украине»

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеообращения заявил об ударах по энергообъектам на всей территории Украины.

Видео опубликовано в Telegram-канале Зеленского. На видео Зеленский находится на фоне здания офиса президента в Киеве.

По его словам, по объектам на Украине прилетели «десятки ракет».

«У них две мишени. Энергообъекты — по всей стране», — сказал он.

Ранее Украинские железные дороги предупредили о возможных задержках в следовании поездов на западном направлении в связи с повреждениями контактной сети.

Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.