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Украинские железные дороги предупредили о задержках поездов на западном направлении 

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Украинские железные дороги предупредили о возможных задержках в следовании поездов на западном направлении в связи с повреждениями контактной сети. 
Украинские железные дороги предупредили о задержках поездов на западном направлении 
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал компании. 

В сообщении утверждается, что резервные тепловозы готовятся «обеспечить беспрерывное движение».

Ранее сообщалось, что во Львове произошёл энергетический коллапс, в части города пропало электричество.

Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.

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