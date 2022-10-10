Украинские железные дороги предупредили о задержках поездов на западном направлении
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал компании.
В сообщении утверждается, что резервные тепловозы готовятся «обеспечить беспрерывное движение».
Ранее сообщалось, что во Львове произошёл энергетический коллапс, в части города пропало электричество.
Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.