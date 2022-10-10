Власти Львова сообщили об энергетическом коллапсе в городе

Во Львове произошёл энергетический коллапс, в части города пропало электричество, также не работают городские теплоэлектроцентрали, наблюдаются проблемы с водой. Об этом сообщает издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на мэра города Андрея Садового.

«Сейчас подключают резервные мощности, чтобы дать воду в город», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что не работает «треть всех светофоров».

Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. По информации советника главы МВД Украины Антона Геращенко, взрыв произошёл на улице Владимирской.

Также появились сообщения о том, что взрывы прозвучали во Львове и других городах Украины. Так, некоторые районы Львова и Тернополя остались без света.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, воздушная тревога не стихает по всей Украине.