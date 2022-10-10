Власти Львова сообщили об энергетическом коллапсе в городе
- РИА Новости
«Сейчас подключают резервные мощности, чтобы дать воду в город», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что не работает «треть всех светофоров».
Утром 10 октября СМИ на Украине сообщили о нескольких взрывах в Киеве. По информации советника главы МВД Украины Антона Геращенко, взрыв произошёл на улице Владимирской.
Также появились сообщения о том, что взрывы прозвучали во Львове и других городах Украины. Так, некоторые районы Львова и Тернополя остались без света.
По словам украинского президента Владимира Зеленского, воздушная тревога не стихает по всей Украине.