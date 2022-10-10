Минобороны сообщило об ударе по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине

Вооружённые силы России 10 октября нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Сегодня российскими Вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины», — заявили в оборонном ведомстве.

В министерстве сообщили, что цель удара была достигнута, а все назначенные объекты были поражены.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

10 октября СМИ на Украине сообщили о взрывах в Киеве. Также появились сообщения о взрывах в других городах Украины.