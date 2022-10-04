В рамках частичной мобилизации: Шойгу сообщил о более 200 тыс. прибывших в состав Вооружённых сил РФ

В ряды Вооружённых сил РФ в рамках частичной мобилизации прибыли уже более 200 тыс. человек, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, обучение мобилизованных осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Глава Минобороны также обратил внимание на большое количество добровольцев, которые приходят в военкоматы. Ранее в правительстве РФ сообщили, что с 21 сентября на портале «Госуслуги» зафиксировано свыше 70 тыс. запросов на запись в добровольцы для участия в СВО.

Более 200 тыс. человек прибыли в Вооружённые силы России в рамках частичной мобилизации, которая началась 21 сентября, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. Он обратил внимание, что обучение личного состава сформированных подразделений осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

«В районы боевых действий военнослужащие должны направляться после подготовки и боевого слаживания. В целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом», — сказал Шойгу.

В связи с тем, что в военкоматы приходит большое количество добровольцев, Шойгу поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности «тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации».

«В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению — никому не отказывать, если на то нет серьёзных оснований», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы для участия в СВО зафиксировано на портале «Госуслуги» с 21 сентября.

Кроме того, Сергей Шойгу рассказал о многочисленных попытках киевского режима атаковать территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в дни проведения референдумов. По его словам, российские военные в период с 23 по 27 сентября сбили семь самолётов, 45 беспилотников ВСУ, 109 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».

«Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Планы на Красный Лиман

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что одной из задач союзных войск на ближайшее время является освобождение Красного Лимана.

«По той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьёзная в районе Кременной. И по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов, противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию. Но ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции. Поэтому я рассчитываю, что и там выдержим, и Красный Лиман освободим. Это тоже наша задача», — цитирует Пушилина РИА Новости.

По его словам, в результате действий подразделений Народной милиции ДНР уже фиксируется отступление ВСУ на отдельных участках в Артёмовске, но это не означает, что «прямо сегодня всё произойдёт, и Артёмовск будет освобождён».

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1 октября в Минобороны РФ сообщили об отводе союзных войск «на более выгодные рубежи» из населённого пункта Красный Лиман в связи с угрозой окружения украинскими вооружёнными формированиями.

Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсантов ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области нейтрализована диверсионно-разведывательная группа ВСУ, сообщает пресс-служба Росгвардии.

«В ходе специальных адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу противника», — говорится в пресс-релизе.

Также по теме «Через мессенджеры»: гендиректор Запорожской АЭС признался в передаче информации СБУ Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал СБУ информацию о происходящем на крупнейшем ядерном объекте Европы....

Отмечается, что сотрудники ведомства изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, боеприпасы и форму ВСУ.

Проверка СК в отношении гендиректора ЗАЭС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с информацией о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова с СБУ.

Ранее на телеканале «Россия 24» был опубликован сюжет, в котором Мурашов признаётся, что передавал информацию о текущем состоянии дел на ядерном объекте представителю украинской спецслужбы.

«По поручению главы ведомства следователи СК России проведут проверку вышеуказанных сведений, по её результатам будет принято процессуальное решение», — указали в СК.

По данным СМИ, Мурашова выдворили на подконтрольную киевскому режиму территорию «за осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».

Как заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов, у Мурашова «был большой страх перед СБУ».

«Мы прекрасно понимаем, что Игорь Мурашов выстраивал коммуникацию с СБУ не по доброй воле, а по причине постоянного шантажа со стороны своего работодателя — «Энергоатома», подчиняющегося Зеленскому, и постоянного террора со стороны этой шайки наркоманов и нацистов», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».