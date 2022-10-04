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Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону ЛНР под Кременной, но ситуация контролируемая

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону республики под Кременной, но ситуация находится под контролем.
Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону ЛНР под Кременной, но ситуация контролируемая
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши военнослужащие отбивают, конечно, атаки противника, сейчас ведётся плановая боевая работа, артдуэли», — сообщил Марочко.

Он также отметил, что «противник несёт колоссальные потери, но, невзирая на это, он пытается идти вперёд».

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооружённые силы Украины попали в огневой мешок в районе села Дудчаны.

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