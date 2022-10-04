Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону ЛНР под Кременной, но ситуация контролируемая

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону республики под Кременной, но ситуация находится под контролем.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши военнослужащие отбивают, конечно, атаки противника, сейчас ведётся плановая боевая работа, артдуэли», — сообщил Марочко.

Он также отметил, что «противник несёт колоссальные потери, но, невзирая на это, он пытается идти вперёд».

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооружённые силы Украины попали в огневой мешок в районе села Дудчаны.