Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону ЛНР под Кременной, но ситуация контролируемая
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Наши военнослужащие отбивают, конечно, атаки противника, сейчас ведётся плановая боевая работа, артдуэли», — сообщил Марочко.
Он также отметил, что «противник несёт колоссальные потери, но, невзирая на это, он пытается идти вперёд».
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооружённые силы Украины попали в огневой мешок в районе села Дудчаны.