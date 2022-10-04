Стремоусов: ВСУ попали в огневой мешок в районе Дудчан в Херсонской области

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Вооружённые силы Украины попали в огневой мешок в районе села Дудчаны.

«В районе Дудчан остановилось продвижение укронацистов. Они оказались в огневом мешке», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что российские военные заняли линию обороны. Также Стремоусов заявил, что работает авиация и артиллерия России, которая добивает тех, кто проломился на российскую территорию.

По его словам, ВСУ пытаются наступать с нескольких направлений, но везде эти попытки отражаются.

3 октября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ при попытке проникнуть на административную территорию Луганской Народной Республики попали в огневой мешок союзных сил.