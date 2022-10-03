Марочко: украинские военные попали в огневой мешок на территории ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что вооружённые силы Украины при попытке проникнуть на административную территорию Луганской Народной Республики попали в огневой мешок союзных сил.

«Сейчас в украинских средствах массовой информации начали очень активно распространять информацию о том, что вооружённые силы Украины пересекли административную границу ЛНР, и ликуют, радуются... На самом деле украинские войска зашли в огневой мешок и активно уничтожаются нашими войсками», — приводит его слова ЛуганскИнформЦентр.

Ранее он рассказал, что ВСУ пытаются прорвать оборону в районе города Кременная в республике, союзные силы сдерживают их продвижение.