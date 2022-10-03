военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону в районе Кременной в ЛНР

Короткая ссылка
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону в районе города Кременная в республике, союзные силы сдерживают их продвижение.
Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону в районе Кременной в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По его словам, после выхода из населённого пункта Красный Лиман российские военные закрепились на подступах к Кременной. 

«Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но наши герои справляются с задачами на данный момент», — цитирует его ТАСС.

Марочко добавил, что украинские войска при попытках прорвать оборону российских войск несут колоссальные потери, но киевские власти это не волнует.

Ранее в Минобороны России сообщили, что союзные войска в связи с угрозой окружения отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить