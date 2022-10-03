Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону в районе Кременной в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону в районе города Кременная в республике, союзные силы сдерживают их продвижение.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».

По его словам, после выхода из населённого пункта Красный Лиман российские военные закрепились на подступах к Кременной.

«Противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но наши герои справляются с задачами на данный момент», — цитирует его ТАСС.

Марочко добавил, что украинские войска при попытках прорвать оборону российских войск несут колоссальные потери, но киевские власти это не волнует.

Ранее в Минобороны России сообщили, что союзные войска в связи с угрозой окружения отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.