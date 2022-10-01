«На более выгодные рубежи»: МО РФ сообщило об отводе союзных сил из Красного Лимана из-за угрозы окружения

Союзные войска в связи с угрозой окружения отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что украинские войска только за сутки наступления на этом направлении потеряли более 200 военнослужащих, пять танков и девять БМП. Наряду с этим потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении превысили 270 человек, пять танков, шесть БМП, 23 бронемашины. Кроме того, истребители ВКС России сбили в Николаевской области украинский МиГ-29.

Союзные войска отведены из населённого пункта Красный Лиман в связи с угрозой окружения украинскими вооружёнными формированиями, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Массированными огневыми ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки уничтожено более двухсот украинских военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты. Несмотря на понесённые потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввёл резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населённого пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — заявил Конашенков.

Наряду с этим в районе Купянска ракетным ударом уничтожен временный пункт дислокации подразделения 14-й механизированной бригады ВСУ. По данным оборонного ведомства, ликвидировано более 50 украинских боевиков и 12 единиц специальной военной техники.

Кроме того, подразделения российских войск, отражая попытки наступления со стороны ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, за сутки уничтожили более 270 украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Конашенков также сообщил, что вблизи Новополя Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны подверглись уничтожению свыше 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей.

«Высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации второго батальона и реактивно-артиллерийского дивизиона 65-й механизированной бригады ВСУ в районе города Запорожье уничтожены до 60 военнослужащих и 10 единиц военной техники, а также две американские реактивные системы залпового огня HIMARS», — добавил он.

© Министерство обороны РФ

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены шесть пунктов управления ВСУ в Донецкой Народной Республики, Запорожской и Николаевской областях, а также 68 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 153 районах. Вдобавок уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1».

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В свою очередь, средства ПВО сбили 14 беспилотников, семь снарядов РСЗО HIMARS, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, и тактическую ракету «Точка-У». При этом истребительной авиацией ВКС России в Николаевской области был сбит МиГ-29 воздушных сил Украины.

Обстрелы ВСУ

Число артиллерийских обстрелов Энергодара в Запорожской области со стороны украинских военных резко увеличилось после проведения референдумов, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«На данный момент уже свыше 20 прилётов по береговой линии и территории в округе города, в котором размещена Запорожская АЭС. Также несколько прилётов в районе ТЭС», — написал он в своём Telegram-канале.

Накануне в Минобороны РФ отмечали, что украинская армия обстреливала жилые кварталы Энергодара и прилегающую к ЗАЭС территорию: «Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населённого пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены».

Кроме того, 1 октября в результате обстрелов Кировского и Петровского районов Донецка со стороны украинских вооружённых формирований погибли три человека, ещё двое получили ранения.

В общей сложности с начала суток ВСУ выпустили по территории ДНР свыше 130 снарядов, помимо Донецка, под обстрел попали Макеевка, Горловка, Ясиноватая и их предместья, передаёт «Донецкое агентство новостей».