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ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара и прилегающую к атомной электростанции территорию

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Украинская армия вновь подвергла обстрелу жилые кварталы Энергодара и открыла огонь по прилегающей к Запорожской АЭС территории.
ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара и прилегающую к атомной электростанции территорию
  • Gettyimages.ru

«Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населённого пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены», — заявили в Минобороны России.

Уточняется, что радиационная обстановка на объекте находится в пределах нормы.

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга ранее заявил, что на территории Запорожской атомной электростанции произошло лишь короткое замыкание и задымление, всё работает в штатном режиме.

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