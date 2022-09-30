ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара и прилегающую к атомной электростанции территорию

Украинская армия вновь подвергла обстрелу жилые кварталы Энергодара и открыла огонь по прилегающей к Запорожской АЭС территории.

«Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населённого пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены», — заявили в Минобороны России.

Уточняется, что радиационная обстановка на объекте находится в пределах нормы.

Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга ранее заявил, что на территории Запорожской атомной электростанции произошло лишь короткое замыкание и задымление, всё работает в штатном режиме.