ВСУ обстреляли жилые кварталы Энергодара и прилегающую к атомной электростанции территорию
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«Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населённого пункта Никополь Днепропетровской области. Ответным огнем российской артиллерии огневые средства противника подавлены», — заявили в Минобороны России.
Уточняется, что радиационная обстановка на объекте находится в пределах нормы.
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга ранее заявил, что на территории Запорожской атомной электростанции произошло лишь короткое замыкание и задымление, всё работает в штатном режиме.