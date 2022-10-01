Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения
- РИА Новости
Огневые удары наносились по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.
«Несмотря на понесённые потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввёл резервы и продолжил наступление на данном направлении», — говорится в сводке министерства.
Чтобы не допустить окружения, союзные войска отошли «на более выгодные рубежи».
Ранее местный военный комендант рассказал RT, что российские войска в Красном Лимане отбивают атаки со стороны Вооружённых сил Украины, при этом ситуация в населённом пункте напряжённая: украинские войска «постоянно щупают малыми группами, большими группами, используют технику».
По его словам, противник «не выбирает, куда стрелять», атакуя мирных граждан, дома и инфраструктуру.