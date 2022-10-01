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Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения

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Союзные войска в ДНР в связи с угрозой окружения были отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи, заявило Министерство обороны России. При этом за последние сутки на Краснолиманском направлении массированными ударами по бригадам ВСУ было уничтожено более 200 украинских военных, а также пять танков и девять боевых машин пехоты.
Союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения
  • РИА Новости

Огневые удары наносились по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. 

«Несмотря на понесённые потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввёл резервы и продолжил наступление на данном направлении», — говорится в сводке министерства.

Чтобы не допустить окружения, союзные войска отошли «на более выгодные рубежи».

Ранее местный военный комендант рассказал RT, что российские войска в Красном Лимане отбивают атаки со стороны Вооружённых сил Украины, при этом ситуация в населённом пункте напряжённая: украинские войска «постоянно щупают малыми группами, большими группами, используют технику».

По его словам, противник «не выбирает, куда стрелять», атакуя мирных граждан, дома и инфраструктуру.

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