Военный комендант: российские силы успешно отбивают атаки ВСУ в Красном Лимане

Российские войска в Красном Лимане (ДНР) успешно отбивают атаки со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в беседе с RT рассказал местный военный комендант.

«Здесь на данный момент никаких панических настроений нет, войска держатся, линию обороны нашей никто не прорвал», — сказал он.

При этом комендант добавил, что ситуация в населённом пункте является напряжённой, поскольку украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления, «постоянно щупают малыми группами, большими группами, используют технику».

«Противник не выбирает, куда стрелять: он стреляет по мирным, по домам, по инфраструктуре», — заявил он.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.

До этого сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем российских сил.