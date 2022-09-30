военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Военный комендант: российские силы успешно отбивают атаки ВСУ в Красном Лимане

Короткая ссылка
Российские войска в Красном Лимане (ДНР) успешно отбивают атаки со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в беседе с RT рассказал местный военный комендант.
Военный комендант: российские силы успешно отбивают атаки ВСУ в Красном Лимане
  • РИА Новости

«Здесь на данный момент никаких панических настроений нет, войска держатся, линию обороны нашей никто не прорвал», — сказал он.

При этом комендант добавил, что ситуация в населённом пункте является напряжённой, поскольку украинские войска постоянно предпринимают попытки наступления, «постоянно щупают малыми группами, большими группами, используют технику».

«Противник не выбирает, куда стрелять: он стреляет по мирным, по домам, по инфраструктуре», — заявил он.

Ранее руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.

До этого сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем российских сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить