Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем сил Народной милиции ЛНР и ДНР, а также российской армии, сообщило оборонное ведомство Донецкой Народной Республики.

«Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС России полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева. Стратегические трассы также под контролем, несмотря на попытки нацистов отрезать Красный Лиман от снабжения», — говорится в сообщении.

28 сентября Минобороны России сообщило, что наступление украинских войск на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось.

Потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.