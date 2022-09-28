военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Народная милиция ДНР: Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем союзных сил

Короткая ссылка
Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем сил Народной милиции ЛНР и ДНР, а также российской армии, сообщило оборонное ведомство Донецкой Народной Республики.
Народная милиция ДНР: Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем союзных сил
  • РИА Новости

«Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС России полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева. Стратегические трассы также под контролем, несмотря на попытки нацистов отрезать Красный Лиман от снабжения», — говорится в сообщении.

28 сентября Минобороны России сообщило, что наступление украинских войск на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось.

Потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить