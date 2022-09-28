Народная милиция ДНР: Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем союзных сил
- РИА Новости
«Защитники города из числа НМ ЛНР и ДНР, а также ВС России полностью контролируют ситуацию на всех направлениях атак бандформирований Киева. Стратегические трассы также под контролем, несмотря на попытки нацистов отрезать Красный Лиман от снабжения», — говорится в сообщении.
28 сентября Минобороны России сообщило, что наступление украинских войск на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось.
Потери 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ составили более 70 человек убитыми, четыре танка, шесть боевых машин пехоты и три бронеавтомобиля.