Власти ДНР заявили о напряжённой обстановке в Красном Лимане
- РИА Новости
«Обстановка в Красном Лимане продолжает быть достаточно напряжённой, тяжёлой, и здесь также предпринимаются регулярные попытки наступления со стороны вооружённых формирований Украины», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на данный момент подразделениям ДНР удаётся отбивать все эти атаки.
Ранее сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем сил Народной милиции ЛНР и ДНР, а также российской армии.