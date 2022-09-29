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Власти ДНР заявили о напряжённой обстановке в Красном Лимане

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Руководитель администрации главы Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров заявил, что обстановка в Красном Лимане остаётся напряжённой.
Власти ДНР заявили о напряжённой обстановке в Красном Лимане
  • РИА Новости

«Обстановка в Красном Лимане продолжает быть достаточно напряжённой, тяжёлой, и здесь также предпринимаются регулярные попытки наступления со стороны вооружённых формирований Украины», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на данный момент подразделениям ДНР удаётся отбивать все эти атаки.

Ранее сообщалось, что Красный Лиман и ключевые трассы находятся под контролем сил Народной милиции ЛНР и ДНР, а также российской армии.

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