МО России: более 270 военнослужащих ВСУ уничтожено на Николаево-Криворожском направлении
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих», — сказал он.
Кроме того, российские войска уничтожили пять танков, а также шесть боевых машин пехоты.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ракетными ударами по пункту временной дислокации ВСУ и складу вооружения в Краматорске уничтожили до 200 человек и 23 единицы техники.