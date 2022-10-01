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МО России: более 270 военнослужащих ВСУ уничтожено на Николаево-Криворожском направлении

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В результате отражения попытки наступления Вооружённых сил Украины на Николаево-Криворожском направлении ВС России ликвидировали более 270 военнослужащих ВСУ.
МО России: более 270 военнослужащих ВСУ уничтожено на Николаево-Криворожском направлении
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Николаево-Криворожском направлении в результате отражения попытки наступления противника подразделениями российских войск за сутки уничтожено более 270 украинских военнослужащих», — сказал он.

Кроме того, российские войска уничтожили пять танков, а также шесть боевых машин пехоты.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России ракетными ударами по пункту временной дислокации ВСУ и складу вооружения в Краматорске уничтожили до 200 человек и 23 единицы техники.

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