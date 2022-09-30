ВС России уничтожили до 200 украинских военных и 23 единицы техники в Краматорске

ВС России ракетными ударами по пункту временной дислокации ВСУ и складу вооружения в Краматорске уничтожили до 200 человек и 23 единицы техники.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

Как отмечается, также было уничтожено свыше 30 т боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии.

29 сентября российская авиация уничтожила до 80 наёмников «Иностранного легиона» в районе Николаевки в ДНР. Также Вооружённые силы России за сутки уничтожили девять украинских складов с боеприпасами в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.