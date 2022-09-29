МО: ВС России уничтожили девять украинских складов с боеприпасами за сутки
«Уничтожено девять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населённых пунктов Коломийцево Днепропетровской области, Котлярёво, Березнеговатое и Шевченково Николаевской области, Лежино Запорожской области, а также Краматорск и Малиновка Донецкой Народной Республики», — сообщает пресс-служба Минобороны России в Telegram.
Ранее истребители ВКС России сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 и бомбардировщик Су-24.