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Минобороны: российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-24

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Истребители ВКС России сбили в воздухе украинский истребитель МиГ-29 и бомбардировщик Су-24.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты в воздухе: МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики и украинский Су-24 в районе населённого пункта Калуга Николаевской области», — говорится в сообщении.

Ранее ВКС России сбили два МиГ-29 ВСУ с ракетами HARM над населёнными пунктами Новоукраинка и Баштанка Николаевской области.

24 сентября российские средства противовоздушной обороны над Каховским водохранилищем сбили беспилотник Bayraktar TB2, который следовал в направлении Запорожской атомной электростанции. 

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