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МО: российские военные уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» в ДНР

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Российская авиация уничтожила до 80 наёмников «Иностранного легиона» в районе Николаевки в ДНР.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожены до 80 боевиков», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что наступление украинских войск на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось.

Также ВКС России нанесли высокоточный удар в районе Харькова, в результате чего поражены цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других бронированных машин.

Российское Минобороны показало на видео уничтожение десантниками позиций ВСУ в лесополосе.

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