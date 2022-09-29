МО: российские военные уничтожили до 80 наёмников «Иностранного легиона» в ДНР

Российская авиация уничтожила до 80 наёмников «Иностранного легиона» в районе Николаевки в ДНР.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Высокоточным ударом ВКС России по позициям подразделений иностранных наёмников «Иностранный легион» в районе населённого пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожены до 80 боевиков», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что наступление украинских войск на Красный Лиман в Донецкой Народной Республике провалилось.

Также ВКС России нанесли высокоточный удар в районе Харькова, в результате чего поражены цеха бронетанкового завода, в которых находилось более 90 танков и других бронированных машин.

Российское Минобороны показало на видео уничтожение десантниками позиций ВСУ в лесополосе.