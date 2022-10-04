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Глава ДНР Пушилин заявил о планах освободить Красный Лиман

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил о планах союзных сил освободить город Красный Лиман в ДНР.
Глава ДНР Пушилин заявил о планах освободить Красный Лиман
  • РИА Новости

По его данным, на Краснолиманском направлении «линия обороны выстраивается достаточно серьёзная в районе Кременной».

Также он заявил, что, по информации от военных с мест, у украинских военных нет шансов. При этом он добавил, что «противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию».

«Я рассчитываю, что всё же эта информация объективная, которая у меня появилась, последняя, что и там выдержим, и Красный Лиман освободим, это тоже наша задача», — цитирует Пушилина РИА Новости.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Вооружённые силы Украины пытаются прорвать оборону в районе города Кременная в республике, союзные силы сдерживают их продвижение.

В Минобороны России сообщили, что союзные войска в связи с угрозой окружения отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи.

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