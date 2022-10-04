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Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области

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В Росгвардии рассказали о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Херсонской области.
Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области
  • РИА Новости

«В ходе специальных адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу противника», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что росгвардейцы изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, боеприпасы и форму ВСУ.

Ранее в Росгвардии рассказали об уничтожении более 130 националистов за неделю на территории Донецкой Народной Республики.

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