Спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу в Херсонской области
- РИА Новости
«В ходе специальных адресных мероприятий в одном из населённых пунктов Херсонской области спецназ Росгвардии ликвидировал диверсионно-разведывательную группу противника», — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что росгвардейцы изъяли стрелковое оружие и ручные противотанковые гранатомёты иностранного производства, поражающие элементы к самодельному взрывному устройству, боеприпасы и форму ВСУ.
Ранее в Росгвардии рассказали об уничтожении более 130 националистов за неделю на территории Донецкой Народной Республики.