«Через мессенджеры»: гендиректор Запорожской АЭС признался в передаче информации СБУ

Гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал СБУ информацию о происходящем на крупнейшем ядерном объекте Европы. Из-за его решения не было опубликовано обращение коллектива ЗАЭС к ООН и МАГАТЭ. Накануне Мурашова выдворили на подконтрольную киевскому режиму территорию «за осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».

Бывший гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал информацию со станции представителям украинских спецслужб. Об этом говорится в сюжете, продемонстрированном на телеканале «Россия 24».

«В частности, общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры, через WhatsApp. И суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции», — сказал Мурашов.

Отмечается, что бывший гендиректор мог участвовать в разработке диверсий на многочисленных гидроэлектростанциях вблизи Запорожской АЭС.

Мурашов также рассказал, что не разрешил коллективу ЗАЭС публиковать подготовленное обращение к ООН и МАГАТЭ с требованием прекратить обстрелы: «Я текст этого обращения не согласовал с Киевом, поскольку это могло задеть государственные интересы Украины».

Кроме того, были продемонстрированы кадры выдворения Мурашова на подконтрольную киевскому режиму территорию «за осуществление деятельности, направленной на дискредитацию органов власти РФ».

Как указывает «Россия 24», на данный момент на Запорожской АЭС ведётся работа по восстановлению инфраструктуры после ударов со стороны ВСУ, все реакторы заглушены.

Напомним, что в начале сентября Запорожскую АЭС посещала миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Специалистам агентства были продемонстрированы участки станции, пострадавшие при обстрелах со стороны ВСУ. При этом два сотрудника агентства остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад. Как указало постпредство России при международных организациях в Вене, в данном документе нет ни слова о систематических обстрелах объекта: «Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают».

Защита референдумов

Новейшие РЛС контрбатарейной борьбы в связке с тяжёлыми гаубицами 2С7М «Малка» для поражения артиллерии Украины были задействованы союзными войсками в дни референдума о вхождении Донецкой Народной Республики в состав РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«С целью минимизации обстрелов Донецка артиллерией украинских войск в дни проведения референдума силам ДНР были приданы новые российские станции артиллерийской разведки, которые практически с первого выстрела со стороны украинских батарей вскрывали их позиции», — сказал он.

По его словам, гаубицам, калибр которых составляет 203 мм, а дальность стрельбы обычным осколочно-фугасным снарядом достигает 37 км, удалось поразить американские гаубицы M777, которыми ВСУ неоднократно пользовались для обстрелов жилых кварталов Донецка.

Напомним, что с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР 99,23% проголосовали за вхождение в состав РФ, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

Накануне Госдума ратифицировала договоры о принятии этих территорий в состав РФ, а также приняла соответствующие проекты федеральных конституционных законов. 4 октября ожидается, что Совет Федерации утвердит оба пакета документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и образовании нового субъекта РФ.

Также на russian.rt.com «Единогласно»: Госдума ратифицировала законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России

Добровольцы

Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы для участия в специальной военной операции в поддержку Донбасса зафиксировано на портале «Госуслуги» с 21 сентября — дня объявления частичной мобилизации в России, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«По поручению председателя правительства Михаила Мишустина на портале «Госуслуги» в кратчайшие сроки были разработаны и протестированы субъектами Министерства обороны и развёрнуты два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации. Первый — «Стать добровольцем» для тех, кто решил добровольно принять участие в специальной военной операции», — цитирует его ТАСС.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Она нужна для контроля линии соприкосновения, протяжённость которой превышает 1 тыс. км, и освобождённых территорий. Призыв на военную службу затронет до 300 тыс. резервистов. Прежде всего это те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и боевой опыт.