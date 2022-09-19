Давление с запада: почему МАГАТЭ закрывает глаза на обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ

В «Росатоме» заявили, что к информации МАГАТЭ по Запорожской АЭС добавляется «политическая компонента». При этом, как отметили в российской госкорпорации, сотрудники агентства прекрасно понимают, что происходит на самом деле. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. До этого постпредство РФ при международных организациях в Вене отметило, что в резолюции МАГАТЭ по итогам визита миссии на станцию нет ни слова о систематических обстрелах объекта украинскими силами. Эксперты констатируют, что агентство, на которое давит коллективный Запад, не пойдёт против его воли и именно поэтому его специалисты ограничиваются «безадресными призывами» прекратить атаки на ядерный объект.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил, что к информации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно Запорожской АЭС добавляется «политическая компонента». По его словам, сотрудники агентства осознают, откуда ведутся обстрелы станции.

«Они (сотрудники МАГАТЭ. — RT) грамотные и образованные люди, они прекрасно понимают, что происходит на самом деле, откуда и что прилетает. Понятно, что они в режиме онлайн передают эту информацию в Вену. На каком-то этапе добавляется политическая составляющая, компонента, ну а политическая компонента вокруг Запорожской станции — она примерно такая же, как вокруг специальной военной операции в целом», — сказал Лихачёв.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

«В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного посёлка Волна и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции. Всего выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области. Артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Как отмечается, радиационная обстановка на Запорожской АЭС «остаётся в норме».

Напомним, 15 сентября постпредство России при международных организациях в Вене заявило, что западные страны «голосованием протащили» в Совете управляющих МАГАТЭ «антироссийскую резолюцию» по украинскому вопросу.

«Ахиллесова пята этой резолюции — в ней ни слова не говорится о систематических обстрелах Запорожской АЭС, которые являются главной проблемой с точки зрения обеспечения ядерной безопасности и физической ядерной безопасности в мире. Причина проста: обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают», — сообщили в российском представительстве.

Как отмечается, против этого документа выступили Россия и Китай, в то время как воздержались Бурунди, Вьетнам, Египет, Индия, Пакистан, Сенегал и ЮАР.

«Не вяжется со здравым смыслом»

В начале сентября на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ под руководством главы этой организации Рафаэля Гросси, которая обнаружила следы обстрелов и повреждения. Позднее агентство обнародовало отчёт, в котором призвало не атаковать станцию и территории вокруг неё. При этом эксперты не стали уточнять, кто именно наносит удары по АЭС.

Как пояснил президент России Владимир Путин 7 сентября, сотрудники МАГАТЭ не могут прямо сказать, что ЗАЭС обстреливает украинская сторона, несмотря на то что это «очевидная вещь», поскольку они находятся под давлением тех стран, где работают, в том числе США и европейских государств.

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Бобылев

«Мы же контролируем станцию, там стоят наши военнослужащие. Что же, мы сами по себе стреляем, что ли? Просто бред собачий, по-другому и сказать-то невозможно. Когда я западным партнёрам говорю: «Ну что, мы сами по себе стреляем?» — «Ну да, это как бы не вяжется со здравым смыслом», — рассказал российский лидер, выступая во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме.

Президент России подчеркнул, что именно украинская сторона создаёт угрозы «подрыва ядерной безопасности».

«Зачем они это делают, я, честно говоря, не очень понимаю. Просто чтобы привлечь внимание к своему положению, что ли, создать дополнительные кризисы там?» — отметил Путин.

Он также сообщил, что в районе ЗАЭС после обстрелов киевского режима остались осколки РСЗО HIMARS и других западных вооружений, что также создаёт угрозу безопасности объекта.

«Я видел, в отчёте говорится о том, что МАГАТЭ считает необходимым убрать военную технику с территории станции. Но на территории станции нет военной техники. Это в принципе сотрудники МАГАТЭ должны были бы увидеть и сейчас могут увидеть, потому что двое там остались. Там Росгвардия стоит, охраняет просто периметр и внутреннюю часть самой станции, вот и всё», — пояснил российский лидер.

«Не рискнёт идти против воли Запада»

Опрошенные RT аналитики сходятся во мнении, что власти государств Запада действительно оказывают давление на сотрудников Международного агентства по атомной энергии, которые «просто боятся заявить об обстрелах ВСУ».

«Совершенно ясно, под каким прессингом находятся эксперты агентства, вполне сведущие в своём деле и разбирающиеся в технических нюансах. Но в МАГАТЭ лишь сделали вид, что не знают, откуда на территорию ЗАЭС прилетели данные снаряды. Гросси опасается разгневать западноевропейскую политическую элиту и не хочет рисковать своей структурой», — пояснил в разговоре с RT политолог Владимир Корнилов.

По его словам, позиция Запада, который закрывает глаза на преступные атаки Киева по ЗАЭС, «мягко говоря, безответственная», поскольку Украина при попустительстве западных стран продолжает создавать риски не только для собственных территорий, но и для безопасности всего Европейского континента.

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«Западные страны всё поставили на Киев и теперь боятся сделать любой шаг назад, даже если это касается ядерной безопасности Европы. США и ЕС ведут гибридную войну против России, вводя против неё санкции и поставляя новые виды вооружений Киеву, прощая ему любые злодеяния, и в их сценарий, очевидно, не входит признание каких-либо фактов об обстрелах Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Киев всерьёз считает, что в таких условиях безнаказанности ему можно всё, в том числе и подвергать опасности целый континент», — подчеркнул Корнилов.

Он сомневается, что позиция МАГАТЭ в ближайшее время изменится: скорее всего, агентство продолжит придерживаться своей стратегии «по замалчиванию очевидных фактов об атаках ВСУ на ЗАЭС».

«МАГАТЭ не рискнёт идти против воли коллективного Запада в тех условиях, в которых действует сейчас агентство, под тем прессингом, которому оно подвергается. В структуре работают профессионалы своего дела, но они вынуждены лавировать, пытаться найти такие формулировки, которые, с одной стороны, не были бы откровенной ложью, но в то же время удовлетворили бы главных заказчиков на Западе», — говорит Корнилов.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова в беседе с RT обратила внимание на то, что МАГАТЭ ограничивается констатацией необходимости обеспечить безопасность ЗАЭС и «безадресными призывами».

«Никаких иллюзий насчёт независимости агентства нет. Заявления МАГАТЭ будут отчасти политизированными в том числе по причинам, связанным с особенностями управления. Влияние США и других стран Запада ещё никто не отменял. Расположен офис организации в центре Европы, наполнен специалистами, в том числе техническими, но общий дискурс даже в научной среде на Западе предполагает, что всюду добавляются политические реляции, в том числе в исследования, доклады, что уж говорить о реальной конфликтной ситуации», — говорит Федосова.

Миссия МАГАТЭ на ЗАЭС

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Запад и МАГАТЭ будут готовы и дальше закрывать глаза на создание Киевом риска ядерной катастрофы, поскольку «раздутая пропагандой «русская угроза» кажется страшнее», считает Федосова.

«Не исключаю, что агентство может докладывать о реальном раскладе на ЗАЭС непублично, но это не меняет ситуации. Безопасность станции будет обеспечена только тогда, когда линия соприкосновения будет отодвинута. Провокационные действия Киева, создание ядерной угрозы на подконтрольной России территории лишь доказывают, что для устранения опасности будут необходимы ещё более активные наступательные действия», — заключила эксперт.