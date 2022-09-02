«Несколько раз»: в МАГАТЭ рассказали о нарушении физической целостности Запорожской АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о неоднократном нарушении физической целостности Запорожской АЭС. Он отметил, что миссия агентства пока не может сделать вывод о том, было это сделано случайно или намеренно. Планируется, что на станции останутся шесть технических экспертов, которые продолжат работу до 4 или 5 сентября. В дальнейшем два представителя организации останутся на ЗАЭС на постоянной основе. Россия неоднократно указывала, что ЗАЭС подвергается обстрелам со стороны украинских военных. В связи с этим накануне российское постпредство запросило на 6 сентября проведение заседания Совбеза ООН.

Физическая целостность Запорожской АЭС была нарушена несколько раз, но у миссии пока «нет необходимых элементов, чтобы дать оценку, случайно или намеренно», заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Видео его выступления опубликовали украинские СМИ, сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация вокруг ЗАЭС будет вызывать опасения, «пока не станет более стабильной и предсказуемой». Он также указал, что технические эксперты Международного агентства по ядерной энергетике будут работать на станции до 4 или 5 сентября: «Они должны сформулировать первые вопросы, первые данные, дать предварительную оценку, а потом будут готовить доклад. После этого мы планируем обеспечить на станции наше постоянное присутствие, то есть постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС».

Накануне Гросси после первичной оценки сообщил, что делегация МАГАТЭ собрала «много информации», а он сам увидел «ключевые вещи».

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов подтвердил эти заявления. Он указал, что в ближайшие дни на ЗАЭС будут находиться шесть сотрудников МАГАТЭ, специализирующихся на вопросах гарантий ядерной безопасности, а на постоянной основе впоследствии останутся два человека.

«Мы это приветствуем, поскольку международное присутствие призвано развеять многочисленные спекуляции в отношении положения дел на ЗАЭС, — приводит РИА Новости слова Ульянова. — Всё это — международные чиновники, находящиеся на международной службе. Перед ними стоят сугубо технические задачи, они не могут в силу своего статуса делать умозаключения политического характера, а должны оценить положение дел в сфере ядерной безопасности и провести инвентаризацию ядерного материала, находящегося на станции».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, как прошёл визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Всё было спокойно. Члены миссии МАГАТЭ получили доступ ко всему, что хотели. Они побывали на крыше спецкорпуса №1, куда прилетали натовские снаряды, один из которых пробил крышу, они пообщались с персоналом», — цитирует его РИА Новости.

При этом Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда» сообщил, что сотрудники ЗАЭС во время визита миссии МАГАТЭ рассказали гендиректору агентства Рафаэлю Гросси, что происходит на ядерном объекте и откуда по нему выпускаются снаряды.

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Он подчеркнул, что украинские шпионы и диверсанты пытались проникнуть на территорию ЗАЭС под видом журналистов, но не были допущены.

По его словам, в настоящее время «обстановка на атомной станции спокойная».

Российская сторона ожидает, что Гросси, а также Генсек ООН Антониу Гутерреш выступят на заседании Совета Безопасности ООН, проведение которого РФ запросила на 6 сентября «в свете непрекращающихся украинских обстрелов ЗАЭС», а также «безрассудной провокации киевского режима, направленной на срыв визита на станцию инспекторов МАГАТЭ».

1 сентября Энергодар и Запорожская АЭС подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, киевский режим предпринял попытку захвата атомной электростанции, которую предотвратили подразделения Росгвардии и ВС РФ.

«Очевидно, что в случае успеха операции киевского режима по захвату станции глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и эксперты миссии стали бы живым щитом украинских диверсантов для недопущения любых действий по их уничтожению подразделениями российских ВС», — указывали в МО РФ.

В свою очередь, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в организации рады, что Россия сделала всё необходимое для защиты инспекторов МАГАТЭ.