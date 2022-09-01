«По классической террористической схеме»: как Киев пытался сорвать работу миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Вооружённые силы Украины безуспешно попытались захватить Запорожскую АЭС и нанесли удары по Энергодару. Об этом сообщили в Минобороны РФ и военно-гражданской администрации (ВГА) региона. Впрочем, несмотря на акции ВСУ, миссия МАГАТЭ всё же прибыла на атомную станцию. При этом в МИД России заявили, что Москва по итогам этого визита ожидает объективности от сотрудников агентства. Аналитики, со своей стороны, не исключают, что киевский режим продолжит обострять ситуацию вокруг ЗАЭС в попытке сорвать работу делегации, поскольку опасается, что инспекторы МАГАТЭ сделают выводы не в его пользу.

В преддверии визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию украинские войска предприняли попытку захватить АЭС и обстреляли расположенный неподалёку город Энергодар. Об этом сообщили Минобороны РФ и власти региона.

«Сегодня около 06:00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции», — заявили в российском военном ведомстве.

Однако украинский десант был блокирован военнослужащими Росгвардии, подвергся обстрелу российской армейской авиации. В скором времени сопротивление диверсантов было сломлено: почти все они погибли, трое попали в плен.

Также утром 1 сентября ВС РФ потопили две самоходные баржи с другой группой диверсантов ВСУ. Она отбыла из Никополя и должна была высадиться у населённого пункта Водяное вблизи энергоблоков АЭС.

Схема высадки украинского десанта в районе Энергодара

© Telegram-канал Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Кроме того, утром 1 сентября украинские силы обстреляли Энергодар и место встречи миссии МАГАТЭ, направлявшейся на станцию. Четыре снаряда ВСУ, по данным военного ведомства РФ, разорвались на удалении 400 м от первого энергоблока.

В Минобороны уверены, что целью провокаций Киева был срыв посещения ЗАЭС инспекторами агентства.

Аналогичную точку зрения в своём Telegram-канале выразил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Он полагает, что киевский режим стремится запугать сотрудников МАГАТЭ.

По данным ВГА, украинские власти пытались помешать проезду автомобилей агентства, однако наблюдатели, пусть и с задержкой, всё-таки прибыли на ЗАЭС.

При этом в Киеве отказываются брать на себя ответственность за обстрелы Энергодара и ЗАЭС. Так, в своём Telegram-канале глава подконтрольной Киеву части Запорожья Александр Старух написал, что российские войска якобы сами обстреливали маршрут, по которому миссия МАГАТЭ следовала в сторону АЭС.

При этом чиновник утверждает, что именно украинские власти прилагают усилия, чтобы прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ специалистов к станции.

Между тем, по данным ВГА Запорожской области, из-за обстрелов ВСУ 1 сентября погибли по меньшей мере трое мирных жителей Энергодара, а на атомной станции был остановлен пятый энергоблок.

«Киев этого опасается»

Выступая 1 сентября в МГИМО, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что сотрудники МАГАТЭ выполнят задачи по оценке технического состояния и безопасности работы станции, как того требует международное право.

«Мы ожидаем именно объективности, хотя все остальные, кто так или иначе с этим визитом сопряжён, сопряжён был с его подготовкой, с попытками его затруднить, — они явно не хотят, чтобы миссия МАГАТЭ сделала объективные выводы», — сказал Лавров.

Военнослужащие ВС РФ в Энергодаре

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Глава МИД РФ сообщил, что в состав миссии входят специалисты по баллистике, способные сделать объективные выводы, кто именно несёт ответственность за постоянные обстрелы АЭС.

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Лавров напомнил, что ещё в мае российская сторона смогла согласовать с МАГАТЭ дату посещения Запорожской АЭС. Однако организация не получила разрешения на отправку делегации от секретариата ООН. Позднее разногласия были улажены.

Москва не исключает постоянного присутствия международных наблюдателей агентства на ЗАЭС. В МАГАТЭ также говорят, что готовы к этому, но сроков развёртывания такой миссии пока не называют.

Делегация, которая была направлена на ЗАЭС, должна проработать несколько дней. Её возглавляет лично гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Помимо него, в состав миссии входят около 15 специалистов.

Как уточнил 1 сентября глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий, сотрудники агентства планируют пробыть на станции вплоть до 3 сентября, ознакомиться с рабочим залом АЭС, а также посетить реакторные залы и встретиться с персоналом.

Номинально киевский режим поддерживает приезд сотрудников МАГАТЭ. Однако, как полагают опрошенные RT эксперты, украинские власти прикладывают максимальные усилия, чтобы наблюдатели не смогли сделать объективные выводы.

Так, в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко полагает, что Киев планомерно обострял ситуацию вокруг ЗАЭС, рассчитывая сорвать визит инспекторов международного агентства.

«Киев обвиняет в обстрелах ЗАЭС Россию, но как только сотрудники МАГАТЭ увидят обломки этих снарядов, результаты артиллерийских попаданий, то все доводы украинской стороны ничего не будут стоить, если, конечно, наблюдатели будут объективны. Киев этого действительно очень опасается, поэтому продолжает свои террористические акции», — подчеркнул Оленченко.

По данным запорожских и российских властей, Энергодар и территория станции постоянно обстреливаются, в том числе с применением американских гаубиц M777. 29 августа один из снарядов этого артиллерийского комплекса пробил крышу специального корпуса ЗАЭС, где хранится топливо для реакторов. А 28 августа российские средства ПВО сбили над станцией дрон-камикадзе, произведённый в США.

Наряду с этим ВСУ регулярно наносят удары по Каховской гидроэлектростанции, бесперебойная работа которой необходима для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Провокации украинские войска нередко устраивают и с использованием поставленных из Соединённых Штатов систем залпового огня HIMARS.

Военнослужащий ВС РФ на территории Запорожской АЭС

РИА Новости

По информации Минобороны РФ, 31 августа, то есть накануне визита миссии МАГАТЭ, украинские силовики направили на ЗАЭС три дрона-камикадзе, но все они были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

В этот же день в ВГА Запорожской области сообщили о задержании в Энергодаре вооружённых диверсантов, которые планировали совершить теракт на АЭС. Арсенал украинских боевиков, помимо стрелкового оружия и гранатомётов, включал большое количество взрывчатки.

«Подготовлены были очень хорошо. Владели не просто знаниями — обладали полной информацией об особенностях АЭС и её наиболее незащищённых местах. В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий эта попытка теракта была не просто предотвращена — группа была задержана. Без единого выстрела», — рассказал Рогов в комментарии ТАСС.

«Сорвать нормальное функционирование»

Как предположил в беседе с RT эксперт Ассоциации военных политологов полковник в запасе Андрей Кошкин, Киеву было бы выгодно захватить и заминировать Запорожскую АЭС, чтобы иметь возможность шантажировать Россию и весь мир.

«Киевский режим не гнушается совершать самые бесчеловечные преступления. В ситуации вокруг ЗАЭС можно допустить, что стратегический план диверсии, задуманной к визиту МАГАТЭ, заключался в том, чтобы взять станцию под контроль, заминировать её, а потом выдвинуть свои политические требования, поставить ультиматум России и международному сообществу», — говорит Кошкин.

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Напомним, что Киев, отказываясь от диалога с Россией, неоднократно заявлял о намерении «вернуть» все «оккупированные территории», включая Крым.

Кроме того, украинское правительство намерено взыскать с РФ компенсацию за причинённый в ходе спецоперации ущерб. В начале июля премьер-министр Денис Шмыгаль оценил восстановление Украины в $750 млрд. По его словам, ключевым источником финансирования должны стать конфискованные российские активы.

«Я думаю, что в Энергодаре режим Зеленского собирался действовать по классической террористической схеме. При этом инициаторами и спонсорами такой дерзкой операции являются США и Великобритания», — рассуждает Кошкин.

По его мнению, Вашингтон и Лондон фактически управляют офисом президента. Также политолог напомнил, что американские и британские инструкторы активно готовят ВСУ к диверсионным операциям, обеспечивают украинские войска оружием и разведданными для осуществления терактов.

Отметим, что ранее о вовлечённости британских спецслужб в диверсию на ЗАЭС сообщили в ВГА Запорожья со ссылкой на источники из окружения украинского президента.

Владимир Оленченко, в свою очередь, полагает, что киевский режим продолжит устраивать военные акции вблизи ЗАЭС даже во время работы на ней миссии МАГАТЭ.

Президент Украины Владимир Зеленский

© president.gov.ua

«Судя по всему, для украинского руководства не существует каких-либо стоп-линий. На мой взгляд, ВСУ не будут гарантировать безопасность делегации МАГАТЭ и вполне могут устроить вооружённую провокацию против неё, обвинив потом в этом Россию», — отметил Оленченко.

Стратегическая цель киевского режима, по его словам, заключается в том, чтобы вывести из строя Запорожскую АЭС. Возможные катастрофические последствия подобных действий украинские власти не беспокоят, уверен эксперт.