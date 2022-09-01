Минобороны: завершается уничтожение украинских диверсантов в районе ЗАЭС

Минобороны России сообщило, что завершается уничтожение украинской диверсионной группы, которая готовила провокацию с целью срыва приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.

В сообщении говорится, что утром 1 сентября на побережье Каховского водохранилища высадились две диверсионные группы ВСУ общей численностью до 60 человек.

Подрезделения Росгвардии, охраняющие ЗАЭС, обнаружили и блокировали эти диверсионные группы.

Отмечается, что на усиление росгвардейцам прибыло подразделение ВС России, также задействованы военные вертолёты.

«В настоящее время завершается уничтожение украинской диверсионной группы», — заявили в Минобороны.

Также спустя около часа подразделения ВС России пресекли ещё одну попытку высадки украинского десанта для захвата ЗАЭС.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что трёх украинских десантников взяли в плен.