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Лавров: Россия настояла на включении баллистов в миссию МАГАТЭ

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Москва настояла на присутствии экспертов по баллистике в составе миссии МАГАТЭ, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия настояла на включении баллистов в миссию МАГАТЭ
  • РИА Новости

«По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем всё, но, надеюсь, мировое сообщество тоже будет такую возможность иметь», — сказал он.

Министр добавил, что Россия предпринимает все возможные усилия для безопасного проведения визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что делегация МАГАТЭ выехала из Запорожья в направлении ЗАЭС и Энергодара.

Как заявил глава горадминистрации Александр Волга, украинский десант высадился в районе Энергодара.

Позже стало известно, что десантников уничтожили.

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