Лавров: Россия настояла на включении баллистов в миссию МАГАТЭ
- РИА Новости
«По нашему настоянию в миссии должны быть эксперты по баллистике. Так что, надеюсь, мы узнаем кое-что. Вернее, мы-то знаем всё, но, надеюсь, мировое сообщество тоже будет такую возможность иметь», — сказал он.
Министр добавил, что Россия предпринимает все возможные усилия для безопасного проведения визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что делегация МАГАТЭ выехала из Запорожья в направлении ЗАЭС и Энергодара.
Как заявил глава горадминистрации Александр Волга, украинский десант высадился в районе Энергодара.
Позже стало известно, что десантников уничтожили.