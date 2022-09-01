Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил, что украинская сторона задержала часть делегации МАГАТЭ

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 1» заявил, что украинская сторона задержала часть делегации Международного агентства по атомной энергии на КПП в серой зоне.

Балицкий уточнил, что часть участников делегации находится на нейтральной территории, часть задержали на блокпосте.

«Колонну всю украинская сторона не допустила, часть колонны, которая прошла, стоит в средней серой зоне, мы ее пока не видим», — цитирует его РИА Новости.

Позже Балицкий рассказал, что автомобиль с Гросси контроль уже прошёл и вскоре продолжит путь на Запорожскую АЭС.

Ранее представитель Международного агентства по атомной энергии сообщил о задержке прибытия миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию на три часа.