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Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил, что украинская сторона задержала часть делегации МАГАТЭ

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «России 1» заявил, что украинская сторона задержала часть делегации Международного агентства по атомной энергии на КПП в серой зоне.
Глава Запорожской ВГА Балицкий заявил, что украинская сторона задержала часть делегации МАГАТЭ
  • РИА Новости

Балицкий уточнил, что часть участников делегации находится на нейтральной территории, часть задержали на блокпосте.

«Колонну всю украинская сторона не допустила, часть колонны, которая прошла, стоит в средней серой зоне, мы ее пока не видим», — цитирует его РИА Новости.

Позже Балицкий рассказал, что автомобиль с Гросси контроль уже прошёл и вскоре продолжит путь на Запорожскую АЭС.

Ранее представитель Международного агентства по атомной энергии сообщил о задержке прибытия миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию на три часа.

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