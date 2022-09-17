«Для создания угрозы техногенной катастрофы»: МО РФ сообщило о возобновлении провокаций ВСУ у Запорожской АЭС

Украинские военные возобновили вооружённые провокации в отношении Запорожской АЭС, что создаёт угрозы техногенной катастрофы, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что по ядерному объекту было выпущено 15 артиллерийских снарядов. Наряду с этим российские ВС пресекли попытку ВСУ осуществить наступление в районе села Правдино Херсонской области. Потери противника составили более 120 украинских солдат, семь танков и 13 БМП. Корреспондент RT также рассказал, что Донецк подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины.

Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного посёлка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что всего по ядерному объекту выпущено 15 артиллерийских снарядов из района Никополя Днепропетровской области, артиллерийские подразделения ВСУ подавлены ответным огнём: «Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остаётся в норме».

Ранее постпредство России при международных организациях в Вене отметило, что в резолюции МАГАТЭ по итогам визита миссии на ЗАЭС нет ни слова о систематических обстрелах объекта: «Причина проста — обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и выгораживают».

Сводка Минобороны РФ

Как сообщили в Минобороны РФ, накануне две роты при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады ВСУ предприняли безуспешную попытку наступления в районе села Правдино Херсонской области.

«В ходе боевых действий российскими вооружёнными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты», — сказал Игорь Конашенков.

Также в результате высокоточных ударов понесли потери 46-я аэромобильная и 24-я механизированная бригады ВСУ в Николаевской и Херсонской областях. Они потеряли более 140 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять танков и 14 единиц военной техники.

Кроме того, ВКС России нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделения националистического формирования «Кракен», 92-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад в Харьковской области. В результате подверглись уничтожению свыше 50 националистов и более десяти единиц специальной военной техники и автомобилей.

«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 58-й и 93-й мотопехотных бригад в районах Дружковки и Артёмовска, 53-й механизированной бригады в районе Зайцева Донецкой Народной Республики уничтожено более 230 украинских военнослужащих, десять танков и 23 боевые бронированные машины», — заявил официальный представитель МО РФ.

В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления ВСУ, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. Уничтожены были четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Вместе с тем средства ПВО России за сутки сбили восемь беспилотников и 25 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах Новой Каховки и Херсона.

Теракт в Мелитополе

В южной части Мелитополя произошёл подрыв линии электропередачи, сообщила пресс-служба МВД Запорожской области.

«При выезде на место происшествия правоохранители установили, что были повреждены две железобетонные опоры, расположенные вблизи трассы в районе посёлка Нового Мелитопольского района», — говорится в сообщении.

Наряду с этим председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные обстреляли железнодорожную станцию в Мелитополе.

«В очередной раз преступный украинский режим наносит удар по гражданской инфраструктуре Запорожской области. К счастью, в результате этого обстрела погибших и пострадавших нет. Основной железнодорожный путь не был повреждён, поезда двигаются в штатном режиме», — указал начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков.

Обстрел Донецка

Днём в субботу, 17 сентября, ВСУ обстреляли центр Донецка. Как сообщил корреспондент RT, в результате обстрела погибли по меньшей мере четыре человека.

По словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, снаряд попал в административное здание в Ворошиловском районе. Он также призвал местных жителей соблюдать крайнюю осторожность из-за обстрелов.

Корреспондент RT Максим Аль-Тури — об обстреле Донецка

Как сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, Донецк обстреливается артиллерией натовского калибра (155 мм), выпущено более десяти снарядов.